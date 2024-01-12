2024-01-12 20:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت كتلة تقدم النيابية، التابعة لزعيم الحزب ورئيس البرلمان المبعد قضائياً، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان بشكل ورسمي وباجماع نواب الكتلة، في تأكيد لمعلومات أوردتها وكالة شفق نيوز من داخل الحزب عن ترشيح الكريم بديلا عن الحلبوسي قبيل انعقاد جلسة البرلمان بهذا الشأن.

وقال حزب تقدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحزب عقد اجتماعاً للكتلة النيابية برئاسة محمد الحلبوسي؛ للتباحث بشأن اختيار رئيس مجلس النواب".

وأضاف انه "نتج عن الاجتماع ترشيح النائب شعلان عبد الجبار الكريم لتولِّي منصب رئيس مجلس النواب بإجماع نواب الحزب".

وارفق الحزب وثيقة لعدد أعضاء الكتلة النيابية لترشيح شعلان الكريم رئيسا للبرلمان خلفاً لرئيس البرلمان المبعد بأمر قضائي، محمد الحلبوسي،

وكان النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد أكد لوكالة شفق نيوز، اليوم الجمعة، أن المرشح الوحيد من كتلته لشغل منصب رئيس مجلس النواب هو شعلان الكريم.

وقال الراشد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة يوم غد السبت مخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب بديلاً عن محمد الحلبوسي، وأن هناك أكثر من مرشح لشغل هذا المنصب، منهم النائب سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وشعلان الكريم و مرشحون آخرون".

ويوم أمس الخميس، حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيساً جديداً للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد يوم السبت المقبل 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وكان رئيس كتلة "تصميم" النيابية عامر الفايز، قد كشف أمس الأول الثلاثاء، أن هيئة رئاسة مجلس النواب حددت السبت المقبل الموافق 13 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري موعدا لعقد الجلسة الاولى لفصله التشريعي الجديد.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.