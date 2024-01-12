منتخب قطر يحقق أول انتصار له ويسجل اول اهداف بطولة آسيا بكرة القدم

2024-01-12 21:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نجح منتخب قطر بتحقيق الفوز على منتخب لبنان والذي يعد الأول في البطولة بنتيجة 3-0، فى المباراة التي جرت بينهما على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة فى افتتاح منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023.

وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون مقابل ، جاء بامضاء اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 46 ، نجم منتخب قطر، وهو يعد الهدف الأول في كأس آسيا بالنسخة الحالية.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب قطر المعز علي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء وسجل قطر هدفه الثالث عن طريق اكرم عفيفي في الدقيقة 90+6.