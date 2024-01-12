الصحاف يعلن استثناء الجالية العراقية في ليبيا من استيفاء رسوم معاملات جوازات السفر

2024-01-12 21:26:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، استثناء الجالية العراقية في ليبيا من استيفاء رسوم معاملات جوازات السفر.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يوم غد السبت سيتم إطلاق العمل بمنظومة الجوازات في سفارة جمهورية العراق في ليبيا، بمشاركة وفد من وزارة الداخلية وهو الأول من نوعه منذ عشرين عاما".وأضاف، أنه "تم استثناء الجالية العراقية في ليبيا من استيفاء رسوم معاملات جوازات السفر والبالغة 250 ألف دينار عراقي".