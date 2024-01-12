تعليق "متأخر" لهيئة السياحة حول إقالة رئيسها

2024-01-12 21:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت هيئة السياحة والاثار، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، اقالة رئيسها، وذلك بعد 3 ايام من انتشار خبر اقالته واقالة رئيس سلطة الطيران المدني.





وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هيئة السياحة تنفي صدور أوامر باقالة رئيسها، والذي أنتشر الخبر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاخبارية".





وأكدت الهيئة ان "رئيس الهيئة يزاول عمله بصورة طبيعة ولاتوجد صحة لمثل هكذا اخبار"، داعية جميع المؤسسات الصحفية وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نشر المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية".





وكانت وسائل الاعلام المحلية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أقال رئيسي هيئة السياحة وسلطة الطيران المدني.