في الرياض.. حدث تاريخي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

2024-01-12 21:28:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الجمعة، عن حدث تاريخي سيشهده ملعب الأول بارك بالسعودية في نهائي كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت شبكة ريليفو الإسبانية إن الكلاسيكو الجديد المنتظر بين الملكي والبلوغرانا سيشهد ولأول مرة في تاريخه غياب حارسي الفريقين الأساسيين إذ سيغيب حارس مرمى برشلونة تير شتيغن وسيحل ايناكي بينيا، وفي المقابل سيغيب حارس مرمى الفريق الملكي كورتورا وسيعوضه الحارس كيبا.