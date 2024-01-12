أمانة بغداد: تنسيق مع وزارة الكهرباء لتطوير إنارة الطرق العامة

2024-01-12 21:34:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، وجود تنسيق مشترك مع وزارة الكهرباء لتطوير إنارة الطرق العامة، وفيما فصلت أعمالها التطويرية في شارع أبو نواس، أشارت إلى العمل لإنارة مقاطع الشارع الثلاث بالإنارة الديكورية.وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تنسيقاً عالياً مع وزارة الكهرباء لإنارة الطرق العامة وإصلاح الأعطال لضمان استمرارية الإنارة".وأضاف متحدثا ،عن أعمال التطوير في شارع أبو نواس إن "مديرية بلدية الرصافة التابعة لأمانة بغداد باشرت بالتعاون مع الكهرباء بتجهيز جهة أبو نواس المحاذية لفندقي عشتار وفلسطين (تقاطع الشيراتون) لغاية جسر الجمهورية حيث مدرسة العقيدة بالإنارة الديكورية ونصبها وتزينها حيث بدء العمل بالجانب الأول".وتابع "كما تم المباشرة بإنارة المقطع الثاني الى غاية مدرسة ماما أيسر ، فيما نتجهز للمباشرة بأعمال التطوير في المقطع الثالث من المطعم البغدادي وصولا إلى تمثل شهريار وشهرزاد "، لافتا إلى "وجود عمل مستمر لتطوير كورنيش أبو نواس وجعله بحلة جديدة ومختلفة".