2024-01-12 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حصول العراق على منصب رئيس المؤتمر السنوي الثامن عشر للأطراف المتعاقدة السامية.وقالت الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يحصد منصب رئيس المؤتمر السنوي الثامن عشر للأطراف المتعاقدة السامية".وأضافت، أن "الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى، اختير لشغل منصب رئيس المؤتمر السنوي الثامن عشر للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة التقليدية (CCW)".