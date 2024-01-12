الإطار التنسيقي ينفي تسلمه اسم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان

2024-01-12 21:43:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى الامين العام للاطار التنسيقي عباس العامري اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، اعلانه تسلم الاطار اسم مرشح رئاسة البرلمان شعلان الكريم.

وقال العامري في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "ينفي اعلانه تسلم اسم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان"، معتبرا ان "الادعاء تم تسريبه من جهات مجهولة".





وكانت وسائل الاعلام المحلية قد نقلت عن العامري "بيانا مقتضبا" جاء فيه اعلان تسلم شعلان الكريم كمرشح لرئاسة البرلمان.