2024-01-12 21:46:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

بالرغم من علمه الكامل بعدم إمكانية حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد في جلسة يوم غد المخصصة لانتخاب "بديل الحلبوسي"، إلا ان البرلمان وتحديدا الاطار التنسيقي مصرٌ على اخذ الخطوة الاولى في رحلة اختيار البديل، وذلك بعقد جلسة البرلمان يوم غد المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد حتى وان لم تفضِ إلى تنصيب الأسم الاوفر حظًا.

النائب عن الاطار التنسيقي كريم عليوي، قال اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كل القوى السياسية المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة متفقة على البدء بملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، خلال جلسة يوم غد السبت، وليس هناك أية نية لتاجيل حسم هذا الملف".

وبين عليوي ان "الاطار التنسيقي حتى اللحظة لا يدعم أي مرشح محدد لمنصب رئيس البرلمان، لكنه سيدعم من يحصل على اعلى الأصوات التي يحصل عليها في الجولة الأولى"، مؤكدا ان "هناك صعوبة في حسم الانتخاب في الجولة الأولى، والحسم سيكون في الجولة الثانية".

وفي وقت سابق أكد القيادي في الاطار التنسيقي محمد البياتي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن جلسة يوم غد لن تحسم اختيار رئيس مجلس النواب، مبينا أن "هناك 3 اسماء مطروحة للتنافس بالوقت الحالي، لكن لايوجد توافق داخل الاطار للتصويت على اي منهم ولايمكن الجزم بترجيح احد على الاخر".





هذا يعني ان انتخاب رئيس البرلمان سيكون على طريقة "التسقيط الفردي"، في طريقة تشبه تنافس انتخاب رئيس الجمهورية بين برهم صالح وفؤاد حسين عام 2018، نتيجة عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد، حيث فاز حينها برهم صالح بأكثر الأصوات عبر التصويت السري للبرلمان.







