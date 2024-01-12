المنتخب الوطني يكثف تدريباته تحضيرا لمواجهة إندونيسيا

2024-01-12 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكثف منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته تحضيراً لمُواجهته الأولى أمام نظيره الإندونيسي في بطولة كأس آسيا.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن منتخبنا الوطني أجرى، مساء اليوم الجمعة، في العاصمةِ القطرية الدوحة، حصةً تدريبيةً في مراكز التدريبِ التابعة لنادي الغرافة الرياضيّ، شارك فيها جميعُ اللاعبين مع شدةِ تدريبٍ أقل للاعب سعد ناطق الذي سيدخل، على الأرجح، تدريبات يوم غد السبت بشكلٍ كامل إلى جانبِ زملائه.وأضاف، أنه من المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته يوم غدٍ السبت، وذلك بإقامةِ وحدةٍ تدريبيّة مسائية في الساعة السادسة، حيث ستكون مفتوحةً لمُختلفِ وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.