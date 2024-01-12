طه علوان: مهرجان المسرح العربي انطلاقة إبداعية مهمة

2024-01-12 21:56:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان طه علوان، أن مهرجان المسرح العربي المقام حاليا في بغداد انطلاقة إبداعية مهمة محليا وعربياً.وأشاد علوان خلال حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) بدايةً بالعرض المسرحي الأردني "انتيجوني" الذي عرض مساء اليوم الجمعة على خشبة مسرح الرشيد، من تأليف عبد الرزاق مطرية وتقديم فرقة الرحالة، وبطولة مرام أبو الهيجاء وإخراج حكيم حرب.وأضاف، "أسعدني ما رأيته من نص متكامل وفكرة ثقافية، متمنياً على الكتّاب والفنانين الاهتمام بهكذا أعمال، إرشادية، توجيهية وتوعوية".وتابع أن "مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، انطلاقة حقيقية مهمة للإبداع والتواصل وطرح أفكار جديدة محليا وعربيا، نطمح من خلالها لإيجاد حلول جذرية لمشاكل المجتمع الدخيلة عليه".وعن آخر أعماله أوضح علوان أنه أنجز عملا بعنوان" أوبريت عصفور الشاكرية" عن الشاعر كريم العراقي من إخراج غانم حميد، وعرض على مسرح الرشيد".