امطار شديدة تنتظر مناطق 6 محافظات

2024-01-12 22:27:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024) عن موجة امطار شديدة ستطال مناطق في 6 محافظات مع امكانية تشكل السيول.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "امطارا متوسطة في اغلب مدن شمال البلاد تشتد في محافظة دهوك وشمال شرق اربيل وشمال شرق السليمانية واحتمالية تشكل موجات من السيول هناك مع استمرار تساقط الثلوج الكثيفة فوق المرتفعات الجبلية".

وبين ان "فرص امطار واردة ايضا في محافظات ديالى خاصة شمالها ومناطق من صلاح الدين وشمال الانبار".







