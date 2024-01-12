2024-01-12 22:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استئناف رحلات خط بغداد - بصرة، إثر تعرض أحد القطارات النازلة لحادث جنوح عربات القطار المتوجه من محطة بغداد المركزية الى محطة قطار البصرة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناء على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومتابعة مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق المهندس يونس خالد جواد، استنفرت الكوادر الهندسية والفنية والتشغيلية عملها بصيانة الخط بعد جنوح العربة عن السكة في محطة السماوة."وأضاف البيان، ان "كوادر الشركة قامت برفع الحادث بواسطة آليات السكك".ونوه البيان، ان "الحادث وقع بعد وقت (الكروسن) اي التعابر مع القطار الصاعد من محطة قطار البصرة الى بغداد في الساعة الثانية عشرة ليلا"، مؤكدا أن "حركة القطارات الصاعدة والنازلة باتت سالكة حاليا لخط بغداد – بصرة".