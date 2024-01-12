على طريقة "صالح وحسين".. البرلمان يستعد لجولات متكررة لحسم رئيس البرلمان

2024-01-12 23:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب وعد القدو، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن انتخاب رئيس مجلس النواب سيحتاج من 2-3 جولات على الاقل.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في جلسة يوم غد ستطرح الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب بشكل رسمي وهي 3 لانه بالأساس لم تصل اي قائمة لمجلس عن الأسماء المطروحة من قبل".

وأضاف، أنه "بعد طرح الأسماء ستؤجل الجلسة الى وقت لاحق اي سنحتاج من 2-3 جولات من اجل تحقيق اتفاق شامل على مرشح للمضي به خاصة وان هناك خلافات بين الكتل السياسية يعيق تحقيق الثلثين في دعم ايٍ من المرشحين في الجلسة الأولى".

وأشار الى وجود "احتمالية عقد جلسة ثانية بعد غد الاثنين او بعده من اجل حسم الخيارات صوب مرشح معين لانتخابه رئيسا لمجلس النواب".

وتشير المعلومات الى ان انتخاب رئيس البرلمان سيكون على طريقة "التسقيط الفردي"، في طريقة تشبه تنافس انتخاب رئيس الجمهورية بين برهم صالح وفؤاد حسين عام 2018، نتيجة عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد، حيث فاز حينها برهم صالح بأكثر الأصوات عبر التصويت السري للبرلمان.