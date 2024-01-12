2024-01-12 23:53:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، من اتساع دائرة الصراع في المنطقة بسبب استمرار الحرب على غزة من قبل الكيان الصهيوني والتصعيد الامريكي الاخير في اليمن.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خطورة كبيرة من اتساع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة بعد احداث اليمن الأخيرة"، معتبرا انه "العراق بالتأكيد سيكون جزءا من اتساع هذا الصراع، ولهذا عملت الحكومة منذ اندلاع حرب غزة على إيقاف التصعيد بشكل سريع، لمنع اتساع دائرة الحرب والصراع".

وبين الفايز ان "اتساع دائرة الصراع والحرب، سيكون له تداعيات امنية واقتصادية على كل العالم والمنطقة والعراق جزء من المنطقة، ولهذا فان العراق لن يكون بعيدا عن اتساع الصراع، خصوصاً في ظل التوتر ما بين الفصائل والامريكان فهذا ممكن ان يزيد من حدة التوتر والصراع المسلح ما بين الطرفين".

وشنت القوات الامريكية والبريطانية ضربت جوية على اليمن "معلنة الحرب" على الحوثيين، فيما عبر العراق عبر اوساطه الرسمية الحكومية والسياسية عن مساندة اليمن ورفض التصعيد الامريكي ضدها.



