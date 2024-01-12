النائب نهال الشمري تنفي توقيعها طلبا بخصوص الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان

2024-01-12 23:53:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت النائب نهال الشمري، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، الأنباء عن توقيعها على أي طلب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقالت الشمري في تغريدة بمنصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"، انها "تنفي توقيعها على أي طلب من حزب تقدم بخصوص الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، غداً السبت جلسة خاصة لانتخاب رئيساً للمجلس.

وتضاربت الأنباء عن تسلم الإطار التنسيقي لأسم مرشح رئاسة البرلمان شعلان الكريم.

ونفى الامين العام للاطار التنسيقي عباس العامري في بيان مقتضب "اعلانه تسلم اسم (الكريم) كمرشح لرئاسة البرلمان"، معتبرا ان "الادعاء تم تسريبه من جهات مجهولة".