2024-01-13 01:30:04 - المصدر: العربي الجديد

تحدث حارس مرمى منتخب العراق فهد طالب، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، عن تحضيرات المنتخب لبطولة كأس آسيا 2023، وأيضاً حظوظ التأهل إلى الدور الثاني كونه يُعتبر بطل بطولة الخليج مؤخراً، وكيف يرى الجيل الحالي، وهل يمكنه المنافسة في البطولة الآسيوية.

وتحدث حارس منتخب العراق عن الجهوزية للمشاركة في بطولة كأس أسيا 2023، وإن كان قادراً على المنافسة كونه حقق لقب كأس الخليج متفوقاً على جميع المنتخبات الخليجية الكبيرة، ونوه بأن المجموعة قادرة على تقديم شيء مميز في البطولة والتأهل، قائلاً:" نحن جاهزون لكأس أمم آسيا، وإن شاء الله سنسعد جماهير المنتخب العراقي في البطولة".

كما ونوه حارس منتخب العراق فهد طالب بأبرز نقاط قوة المنتخب لتقديم مستوى جيد في بطولة كأس آسيا، وتحدث عن المواجهة الأولى ضد منتخب إندونيسيا مشيراً إلى أن الجميع يسعى من أجل تحقيق أول 3 نقاط ولا شيء آخر من هذه المباراة.

يُذكر أن المنتخب العراقي سيُنافس في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام، وسيخوض مواجهته الأولى ضد إندونيسيا على ملعب أحمد بن علي يوم 15 من الشهر الحالي، ثم يواجه منتخب اليابان القوي في الجولة الثانية على استاد المدينة التعليمية يوم 19 من الشهر الحالي، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات في مواجهة منتخب فيتنام على ملعب "جاسم بن حمد".

وسيُحاول منتخب العراق تقديم مستوى مميز في دور المجموعات من أجل التأهل إلى الدور الثاني ومحاولة الذهاب إلى أبعد دور ممكن مثلما فعل في بطولة كأس الخليج الأخيرة 2023 والتي تُوج بلقبها.