الحشد والاستخبارات يطيحان بإرهابي ويجرحان آخر في ديالى

2024-01-13 01:30:19 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بإرهابي وإصابة آخر في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تثبت قواتنا الامنية البطلة وفرسان الحشد الشعبي قدرتها في معاقبة الارهاب ومطاردته في جحوره والنيل منه وهزيمته اينما وجدته فوق ترابنا الغالي، اذ تم نصب كمين محكم بالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة واشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، الاجهاز على الارهابي "علي جمعة صالح الجبوري" الذي كان يشغل آمر قاطع مايسمى الزبير بن عوام في ناحية قرة تبه قرية السعيدات وجرح ارهابي اخر" .وأضافت، ان " التعاون الوثيق بين مديرية الاستخبارات العسكرية والحشد يؤكد التفوق والنضج الاستخباري الكبير والتعاون المثمر والمتابعة الحثيثة عبر استخدام طائرات مسيرة من مديرية الاستخبارات العسكرية بمنطقة نارين /قاطع عمليات ديالى ويكلل جهودها بالنصر المؤزر "، مبينة ان "قواتنا الامنية البطلة تؤكد في هذا القاطع وفي كل قواطع العمليات ارجحيتها في التغلب على العدو وتعقب ارهابيين والقاء القبض على من يقع في ايدي فرسانها كما حدث مع الارهابي الذي سقط جريحا في قرية السعيدات" .