2024-01-13 01:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت محافظة بغداد، تنويها بشأن الدرجات الوظيفية بصفة عقد في مديرية تربية الرصافة الثالثة.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مكتب المعاون الفني لمحافظ بغداد خاطب أقضية ونواحي مدينة الصدر لمفاتحة الدوائر الحكومية في مدينة الصدر حصراً لتزويدها باحتياجاتها من العناوين الوظيفية المرسلة من مديرية تربية الرصافة الثالثة وضمن تعاقدات (٢٠٦٦٦) درجة عقد وبالسرعة الممكنة لغرض تكليف المرشحين للتعاقد ضمن الدوائر الحكومية للرقعة الجغرافية لمدينة الصدر".