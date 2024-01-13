بالفيديو.. شاشة MICRO LED الجديدة من سامسونج تظهر حدود المحتوى والواقع بوضوح 

2024-01-13 02:36:59 - المصدر: سامسونج

LED

MICRO LED

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تعمل مصابيحالشفافة على إعادة تعريف تجربة المشاهدة، ما يجعل الخط الفاصل بين المحتوى والواقع غير قبل للتمييز. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنية الرائدة، قامت سامسونج للإلكترونيات بتطوير شاشةالرائدة لتعزيز كيفية استمتاع المستخدمين بالمحتوى المرئي داخل منازلهم

وتم الكشف عن شاشة Micro LED الشفافة الخاصة بالشركة لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، الذي يعد أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات في العالم والذي أقيم في لاس فيغاس. من خلال الجمع بين الحرفية الفائقة وست سنوات من البحث والتطوير، أبهرت وحدة MICRO LED الجديدة الحضور بتصميمها المستقبلي، كما أحدثت شاشة عرض MICRO LED الشفافة الشبيهة بالزجاج ثورة في تجربة المشاهدة وجذبت انتباه المستهلكين العالميين.

اكتشف من خلال الفيديو أدناه كيف ستعزز مصابيح MICRO LED الشفافة تجربة المشاهدة كلياً بدءًا من الرياضة وحتى الأفلام.

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