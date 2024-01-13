كارفاخال يغيب عن تدريب ريال مدريد يغيب قبل مواجهة برشلونة

2024-01-13 09:28:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

يمر ظهير أيمن ريال مدريد، داني كارفاخال، بفترة توهج آخرها المستوى المميز الذي قدمه أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، والذي كلله بتسجيل هدف.

ولكن، تسبب المجهود البدني الكبير الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في شعوره بالإرهاق، ليصبح الغائب الوحيد عن تدريبات ريال مدريد التي جرت أمس الجمعة، قبل مواجهة برشلونة يوم الأحد في المباراة النهائية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المحتمل ألا يتسبب ذلك الحمل الزائد في غياب كارفاخال عن الكلاسيكو، بعدما اكتفى بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية.

يذكر أن كارفاخال شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ويبحث ريال مدريد عن رد الدين لبرشلونة يوم الأحد، بعد خسارته نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمامه بنتيجة (3-1).

المصدر : كورة



