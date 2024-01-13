اليوم.. ثلاث مباريات في بطولة كأس أمم آسيا

2024-01-13 09:52:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت ثلاث مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس اسيا (2024) المقامة في قطر.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" أولى المباريات لحساب المجموعة الثانية ستنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهراً وتجمع المنتخب الاسترالي ونظيره الهندي على استاد أحمد بن علي المونديالي بقيادة الحكم الياباني يوشيمي ياماشيتا".وأضاف أن " المباراة الثانية ستجرى في الساعة الخامسة والنصف مساءً وتجمع المنتخب الصيني ونظيره الطاجيكي لحساب المجموعة الاولى على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بقيادة الحكم محمد الهويش".وأوضح أن " المباراة الثالثة والاخيرة لهذا اليوم ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً وسيلتقي فيها منتخب أوزبكستان مع نظيره السوري لحساب المجموعة الثانية على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقيادة الحكم أحمد أبو بكر الكاف".