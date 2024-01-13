في محافظتين.. هجوم مسلح واعتقال تجار مخدرات وضابط بالجرم المشهود

2024-01-13 10:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بإصابة مدني بهجوم مسلح شرقي المحافظة، فيما تم إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات وسط مدينة الناصرية.

وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مدني في الطريق الرابط بين الإصلاح والناصرية، ما أسفر عن إصابته بعدة رصاصات في جسده، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة".

واضاف المصدر، كما ان "كميناً امنياً محكماً أدى للاطاحة بـ4 تجار مخدرات خطرين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بحوزتهم كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، فضلا عن 6 ملايين دينار عراقي واسلحة متنوعة ".

وفي محافظة النجف،" داهمت قوة امنية تابعة لمفتشية الداخلية أحد مراكز الشرطة في قضاء الكوفة وسط المحافظة، واعتقلت ضابط تحقيق بالجرم المشهود أثناء مساومته احد المواطنين على مبلغ مالي، لقاء ازالة بعض أوراق التحقيق في الشكوى المتعلقة به".