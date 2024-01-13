"اليكتي" متفائل بوضع سنجار: آمن بالكامل وهناك حملة إعمار ومشاريع مرتقبة

2024-01-13 11:18:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد معاون مسؤول مركز الاتحاد الوطني الكردستاني في سنجار نوزاد شنكالي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، أن قضاء سنجار يشهد استقرارا أمنيا كبيرا.

وقال شنكالي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحديث عن عمليات خطف وقتل وعدم استقرار أمني في القضاء مبالغ فيها ولا صحة لها في الوقت الحالي إطلاقا".

وأضاف أن "الوضع في سنجار يتجه نحو الاستقرار والهدوء، والقضاء يحتاج إلى اهتمام أكبر من الحكومة الاتحادية خاصة في صرف تعويضات المتضررين وزيادة التخصيصات المالية لأعمار القضاء".

وأشار إلى أن "هناك حملة أعمار ومشاريع في سنجار، ولكن بسبب نسبة الضرر الكبيرة فإن القضاء يحتاج لتخصيصات مالية أكبر".

ويحظى قضاء سنجار بملف معقد من ناحية تعدد الجهات المسلحة التي يأويها وعدم رجوع الكثير من سكانه النازحين، في الوقت الذي تتهم حكومة كردستان وجود "ميليشيات" تمنع فرض الاستقرار وبالتالي منع عودة النازحين من الايزيديين.



