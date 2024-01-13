2024-01-13 11:24:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة انطلقت ببرنامجها الذي يتضمن رؤيةٌ لمستقبلِ العراقِ الموحد القوي المستقل، فيما أشار إلى أنها انتهجت درب الإصلاحاتِ الجذرية واستهدفت مواجهة هدر المالِ العام.وقال رئيس الوزراء، خلال حضوره وقائع الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشهيد الحكيم، مضى ملتحقاً بركبٍ لا ينتهي من شهداءِ الأمّة ومناضليها وأعمدةِ تاريخها"، مضيفاً: "عقدنا العزم على السير في درب الإعمار والإصلاح والارتقاء بالمستوى المعاشي والخدمي".وتابع: "نرفع عالياً ذكرى الشهداء عبر الحفاظ على ما تحقق من أمنٍ واستقرار"، مؤكداً أن "تجربة المجاهدين والشهداء علمتنا أهميةَ التكاتفِ إزاءَ القضايا المصيرية".وأضاف أن "الحكومة انطلقت ببرنامجِها الذي يتضمن رؤية لمستقبل العراق الموحد القوي المستقل"، مردفاً بالقول: "انتهجنا درب الإصلاحاتِ الجذرية واستهدفنا مواجهة هدر المالِ العام".وأكمل: "وضعنا نصب أعيننا البنى التحتية في الاقتصاد والخدمات والبُنية المالية والمصرفية".وعن الحرب على فلسطين، قال رئيس الوزراء: "نستذكر باعتزاز شهداء الشعب الفلسطيني المجاهد وهو يواجه آلةَ القتل الوحشية"، مؤكداً أن "الأمّة التي لا تحترم شهداءها لن تأمن في الغد على ما اكتسبته من خطوات وما حققتهُ من تقدّم".