2024-01-13 11:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة عمان، يوم السبت، أن العراق احتل المركز الثالث باستيراد الصناعة الاردنية خلال العام الماضي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات غرفة صناعة عمان بلغت خلال العام الماضي 7.172 مليارات دينار، مقابل 7.579 مليارات دينار في 2022".

يشار إلى أن كل 100 دولار أمريكي تساوي نحو 70 دينارا اردنيا. وأضافت غرفة صناعة عمان، ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي، مسجلة ما قيمته قيمة 4.047 مليارات دينار أردني".

وأشارت إلى أن "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال العام الماضي 2023 بنسبة 22 %، لتسجل ما قيمته 875 مليون دينار، مقابل 714 مليون دينار في 2022".

وأوضحت أنه "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال العام الماضي 2023، فقد جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 3.304 مليارات دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية 1.900 مليار دينار، والدول الإفريقية 65 مليون دينار."