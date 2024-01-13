يمثلان خلية الدعم اللوجستي لداعش.. قائد محور ديالى يكشف هوية "إرهابيي ناريين"

2024-01-13 11:31:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد محور ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، عن هوية ارهابيي ناريين .

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكمين الناجح لقوة من لواء 4 في الحشد الشعبي في اطراف منطقة ناريين شمال بحيرة حمرين (70كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، أسفر عن قتل ارهابي تم التعرف على هويته ويدعى علي جمعة صالح فيما جرى اصابة اخر وهو قيد الاحتجاز حاليا".

واضاف، أن "الارهابيين يمثلان خلية في الدعم اللوجستي لتنظيم داعش"، لافتا الى ان "الكمين جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة نجح من خلاله في الايقاع بالخلية الارهابية بعد رصد ومتابعة".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أفاد مصدر أمني بان قوة أمنية تمكنت من قتل إرهابي واصابة اخر في ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية من الحشد ومديرية الاستخبارات العسكرية وعبر كمين محكم تمكنت من قتل إرهابي واصابة اخر في اطراف ناحية قرة تبة شمال شرقي محافظة ديالى".



