2024-01-13 11:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسليم رفات 172 شهيداً من الأنفال إلى لجنة من إقليم كردستان بعد إكمال فحوصات الطبابة العدلية.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أجرت وزارة الصحة الاتحادية، مراسيم تسليم رفات 172 شهيداً من شهداء الأنفال إلى لجنة من إقليم كردستان بعد إكمال فحوصات الطبابة العدلية".وأضاف البيان أن "مراسيم التسليم جرت بحضور السيدة الأولى شاناز ابراهيم ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، وعدد من الشخصيات والمسؤولين من رئاسة الجمهورية ومؤسسة الشهداء ووزارة الصحة وإقليم كردستان وذوي الشهداء".وبين وزير الصحة أن "دائرة الطب العدلي أكملت فحوصات الحمض النووي لنحو 172 رفات من شهداء الأنفال عثر عليهم في مقبرة جماعية بمنطقة الشيخية في بادية السماوة بمحافظة المثنى غالبيتهم من الأطفال الرضع والنساء".وأشار إلى أنه "تم تسليم الرفات إلى لجنة من إقليم كردستان وذوي الشهداء لاكمال مراسيم الدفن في كردستان، ومن ثم تطلق وزارة الصحة بعدها المرحلة الثانية لإجراء فحوصات المطابقة لذوي الشهداء ".وأكد أن "دائرة الطب العدلي مستمرة بعملها لإنجاز فحوصات المطابقة لجميع الرفات ولعموم المقابر الجماعية التي فتحت ورفعت الجثامين وسلمت لوزارة الصحة" .