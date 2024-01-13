2024-01-13 11:39:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، هطول امطار غزيرة في مدن عراقية مختلفة خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مناطق مختلفة من العراق، وخاصة الشمالية سوف تشهد الساعات القادمة امطارًا غزيرة وقد تبلغ 60 ملم، فيما رجح استمرارها إلى مساء الغد".

وأضاف ان "عودة الأمطار في مناطق البلاد ابتداءً من 21 /كانون الثاني الحالي ومطلع فبراير القادم، كما تشير التوقعات بان العراق يتأثر بحالات مطرية آخر الشهر في مدن مختلفة، و ستكون درجات الحرارة مقاربة دون أي انخفاض حاد فيها".

من جانبه كشف الراصد الجوي، صادق عطية، عن حالة طقس العراق خلال 24 ساعة المقبلة، فيما حذر من غزارة الامطار في مدن إقليم كردستان.

وقال عطية، بمنشور تابعته "بغداد اليوم"، إن "السحب صباح اليوم السبت تتواجد في اجواء مدن شمال ووسط وغرب البلاد"، مبيناً أن "فرص توقعات سقوط الامطار في عموم مدن الشمال اليوم والليلة مستمرة".

وحذر عطية "من غزارة الامطار في مناطق شمال اربيل وشمال السليمانية ودهوك‘ فيما رجح اشتداد الهطول مابين عقرة وقلعة دزه خلال الليل"، لافتاً الى أن " المرتفعات الجبلية في كردستان من المرجح أن تشهد اليوم تساقط للثلوج".

وتوقع الراصد الجوي، "استمرار فرص هطول الامطار اليوم في ديالى وشمال الانبار وصلاح الدين وتشمل قطرات خفيفة متفرقة مناطق من العاصمة بغداد" .