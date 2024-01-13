2024-01-13 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

جدّد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، دعوته إلى تكريم عائلات شهداء العراق.

وقال القاضي زيدان، خلال حضوره وقائع الحفل التأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإمام الحسين (ع)، قرر أن يكون العراق مركزاً لثورة الحق والعدل ضد الظلم والطغيان، وكان من نتائجها المفهوم الخاص للشهادة في العراق، باعتبارها خياراً ثورياً وقدراً عراقياً تدخلت العناية الإلهية في الكثير من تفاصيله".

وأضاف: "نلتقي اليوم لنحتفي بيوم الشهيد العراقي، ونستحضر الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، والتي قدر لها أن تتزامن هذا العام مع ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيدين الخالدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والشهداء الآخرين من المقاومة في الأشهر الأخيرة".

ولفت إلى أن "هذا الاستحضار والتزامن يؤكد حقيقة مفادها بأن الأمة التي علماؤها وقادتها شهداؤها هي أمة لا يمكن أن ينال منها الأعداء مهما تكالبوا، وأنها على الدوام قادرة على صنع القادة المضحين".

وتابع: "لقد حمل الشهداء القادة وأخوتهم شهداء العراق من جميع الأصناف، الوطن في نصب أعينهم وقلوبهم لتظل أرضه عزيزة وشعبه كريماً"، مجدداً الدعوة إلى "الاهتمام بقيمة الشهادة والشهداء ورعاية عائلاتهم والاحتفاء بالشهداء وتخليد ذكراهم دوماً، وهو أقل واجب منا تجاههم".