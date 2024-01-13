"ستحرق الجميع".. الرئيس العراقي يحذر من توسع "نيران المغامرات" في المنطقة

2024-01-13 11:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، أن العراق نجح في تطوير علاقاته مع البلدان المجاورة والمنطقة، فيما حذر من أن تأكل "نيران المغامرات" جميع دولها.

وقال رشيد في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني بذكرى مقتل "محمد باقر الحكيم"، إن الأخير كان له دور مهم في مقارعة الدكتاتورية، والعمل المشترك مع الرئيس الراحل مام جلال وقادة القوى الوطنية من أجل توحيد جهود المعارضة العراقية، في ظروف تاريخية صعبة.

وأضاف رشيد، أن العملية السياسية بحاجة إلى جهود الجميع من أجل الارتقاء في عملية البناء ورسم الأفق الاستراتيجي للعراق الذي نطمح إليه، مؤكدا ضرورة تعزيز التقدم الحاصل في المجال السياسي.

وأشار إلى أن إدارة الدولة يكون عبر احترام الفصل ما بين السلطات، والعمل المشترك والتشاور في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ورسم السياسات العامة، لافتا الى نجاح العراق في تطوير علاقاته مع البلدان المجاورة والمنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني قال رشيد، "ندين بشدة ما يتعرض له شعب فلسطين من حرب إبادة أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والشيوخ"، مطالبا "المجتمع الدولي بموقف أكثر حزماً لإيقاف الحرب وتحقيق السلام وتأمين مصالح الشعب الفلسطيني بدولته المستقل".

وتابع رشيد قائلا، "ندين بشدة محاولات توسعة مساحة الحرب"، مؤكدا أن نيران المغامرات في هذا المجال من شأنها حرق الجميع".