النجم الكويتي السابق عبد الرضا عباس: المنتخب العراقي مؤهل للوصول لأدوار متقدمة في بطولة آسيا

2024-01-13 12:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد حارس مرمى منتخب الكويت السابق عبد الرضا عباس أن الفريق العراقي تطور كثيراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة بمقدار يصل الى (180) درجة عن مستواه السابق، وهو مؤهل للوصول الى أدوار متقدمة في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.وقال عباس في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق العراقي ولاعبيه ومن خلال مشاهداتي لدوري النجوم العراقي وصلوا الى درجة الـ (75) في المئة من مستواهم الحقيقي، وهي تعد خطوة جبارة تحسب أولاً للحكومة العراقية على الدعم المقدم من دولة رئيس الوزراء والاتحاد العراقي ثانياً بعد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأقصد هنا المدرب كاساس، وكذلك اشراكهم اللاعبين العراقيين المحترفين في الخارج".وأضاف أن " حظوط المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في دولة قطر قد تصل الى (60) بالمئة حيث سيعبر دور الـ(16) ومن ثم دور الـ(8) وصولاً الى دور الـ(4) ".وأوضح أن"بطولة الخليج الأخيرة والتي أحرز لقبها المنتخب العراقي لم تكن سهلة بتاتاً، وهي بداية انطلاقة المنتخب العراقي ولم يأت هذا الفوز إلا بعد عمل مضني من قبل الحكومة والاتحاد العراقي ومن قبل اللاعبين، وكذلك المدرب كاساس وطاقمه الفني".وعن رأيه بتجربة دوري النجوم العراقي للمحترفين قال عباس إن" هذه التجربة جريئة جداً وناجحة في حال تطبيقها بالطريقة الأمثل، وما القرار الممتاز الذي اتخذته الحكومة العراقية من خلال دعم الأندية ومساعدتها للدخول في عالم الاحتراف وتهيئة كل مستلزمات إنجاح هذه المهمة ومنها منظومة الـ(VAR) والذي بتواجده اكتملت الأمور للخروج بدوري محترفين ناجح، كلها عوامل ساعدت في إنجاح ذلك".وبشأن الملاعب العراقية بين أن "المفاجأة كانت هنا ومن خلال مشاهداتي لكل الملاعب العراقية في بغداد والبصرة وكربلاء والنجف فهذه البنى التحتية تعد الاستثمار الأمثل لتطوير الرياضة العراقية، وليس فقط كرة القدم، وهذه المنشآت هي أحد أسباب نجاح دوري النجوم وتقدم الكرة العراقية".