2024-01-13 12:41:43 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، أن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة والتي تستهدف البعثات الدبلوماسية، وقواعد التحالف الدولي، ومقار قوات البيشمركة الحق الضرر بجميع اسواق العراق، ويضع العراقيل في طريقها وبرامجها، فيما دعا القوى والأطراف السياسية، إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين، وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، ومعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد