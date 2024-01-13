2024-01-13 12:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم السبت، بأشراف من وزيرها صالح مهدي الحسناوي مراسم تسليم رفات 172 شهيدا من ضحايا الانفال إلى لجنة من اقليم كوردستان بعد اكمال فحوصات الطبابة العدلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مراسم التسليم جرت بحضور السيدة الأولى شاناز ابراهيم، ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، وعدد من الشخصيات والمسؤولين من رئاسة الجمهورية، ومؤسسة الشهداء، ووزارة الصحة، وإقليم كوردستان وذوي الشهداء.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "دائرة الطب العدلي أكملت فحوصات الحمض النووي لنحو 172 رفاتاً من شهداء الانفال عثر عليهم في مقبرة جماعية بمنطقة الشيخية في بادية السماوة بمحافظة المثنى غالبيتهم من الأطفال الرضع والنساء".

وأوضح انه "تم تسليم الرفات الى لجنة من اقليم كوردستان وذوي الشهداء لإكمال مراسم الدفن في كوردستان، ومن ثم تطلق وزارة الصحة بعدها المرحلة الثانية لإجراء فحوصات المطابقة لذوي الشهداء ".

وتابع الحسناوي بالقول ان "دائرة الطب العدلي مستمرة بعملها لإنجاز فحوصات المطابقة للرفات كافة ولعموم المقابر الجماعية التي فتحت ورفعت الجثامين وسلمت لوزارة الصحة" .