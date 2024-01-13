مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال اسبوع

2024-01-13 12:56:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 90 مليونا، و 529 الفا، و 470 دولارا، بمعدل يومي بلغ 218 مليوناً و105 ملايين و894 دولارا، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 634 مليونا، و 373 الفا، و298 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيها 229 مليونا، و 063 الفا و145 دولارا، فيما و كانت اقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 210 ملايين و253 ألفا و270 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 998 مليونا، و 93 الفا، و470 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 101 مليون 690 ألف دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.