بلدية العمارة: الأعمال بمجسر الكرامة بلغت أكثر من 80 بالمئة

2024-01-13 13:20:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانيتصوير عبدالحسين بريسمأعلنت بلدية العمارة، اليوم السبت، تصاعد وتيرة الأعمال بمشروع تقاطع مجسر الكرامة، مؤكدة أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 80 بالمئة.وقال مدير بلدية العمارة، نورس عبد الرضا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكوادر الهندسية التابعة لمديرية البلديات العامة، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان، مستمرة بتنفيذ أعمال مشروع تقاطع مجسر الكرامة الحيوي بمواصفات هندسية وتصاميم عالية الجودة".وأضاف أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت أكثر من 80بالمئة، حيث يجرى العمل حالياً بالأعمال النهائية لتسليح وصب جدران المجسر A ، التي شارفت على الانتهاء، في حين تستمر أعمال التسليح في أسفل سقف المجسر B تمهيداً للمباشرة بأعمال الصب".وأكد أن "مشروع تقاطع مجسر الكرامة سيسهم بفك الزحامات المرورية عن أحياء مدينة العمارة ومركز محافظة ميسان".وأشار إلى أن "المشروع يتكون من نفق ومجسرين وممرين للذهاب والإياب على شكل تقاطع، إذ يبلغ طول المجسر الأول (790)م وعرضه (9.90)م وارتفاع (12)م، فيما يبلغ طول المجسر الثاني (743)م وعرض (9.90)م، وارتفاع (6)م، إضافة إلى النفق البالغ طوله (458)م وبعرض(31)م ، ومسقف دوار لمرور العجلات داخل الأحياء المجاورة".