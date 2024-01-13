2024-01-13 13:22:02 - المصدر: شفق نيوز

كشف معهد الرصد وتقييم العمل البرلماني في كوردستان، يوم السبت، عن نشاطات برلمان كوردستان القانونية خلال خمسة دورات برلمانية بدأت أولها في العام 1992، قبل أكثر ثلاثين عاماً .

وقال رئيس المعهد سرور عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "في 19 أيار عام 1992 اجريت اول انتخابات برلمانية في كوردستان وفي الرابع من شهر حزيران من نفس العام عقد البرلمان أول جلسة له، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار 30 عاماً وخلال (10957) يوماً استطاع برلمان كوردستان عقد (1228) جلسة، وكانت افضل الدورات بعقد الجلسات هي الدورة الثالثة وأسوأها في عقد الجلسات كانت الدورة الخامسة".

وأضاف أنه "خلال عمر برلمانات كوردستان تم إقرار (406) قوانين، أغلبها متعلقة بالدوائر والوزارات الحكومية، وكان 96 قانوناً منها قد تم الغائه و25 قانوناً كان وقتياً، و9 قوانين هاي لإلغاء قوانين أخرى، و37 قانوناً يتعلق بالقرارات والقوانين المتعلقة بالحكومات العراقية، و67 قانوناً عاماً و159 قانوناً جديداً أصدره البرلمان و13 قانوناً يتعلق بالموازنة".

وبين عبد الرحمن، أنه "خلال عمر البرلمان على مدار 30 عاماً استطاع برلمان كوردستان اصدار 13 قانوناً للموازنات، 6 موازنات منها في الدورة الأولى، و3 موازنات في الدورة الثانية، وفي الدورة الثالثة 4 موازنات، وتخلف في إقرار 17 موازنة".

وحول أفضل رئيس برلمان في إقرار القوانين، أكد أن "عدنان المفتي رئيس الدورة الثانية كان أفضل رئيس برلمان في إقرار القوانين"، مشيراً إلى أنه "في الدورة الرابعة، قد ظهرت 5 قوانين لا يوجد فيها توقيع لرئيس البرلمان، وهي تعد مخالفة قانونية".

وأشار رئيس المعهد إلى أن برلمان الإقليم أجرى 5 انتخابات له خلال 30 عاماً ومدد عمره ثمانية مرات".