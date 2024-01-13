استثناء 13 منطقة حدودية عراقية مع ايران من السيول: اطمئنوا لا انذارات تدفق

2024-01-13 13:43:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، استثناء 13 منطقة حدودية مع ايران شرق ديالى من السيول.

وقال مدير ناحية قزانية (92كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تقرير الانواء الجوية الخاصة بالمناطق الحدودية شرق ديالى والتي تضم قرابة 13 منطقة ابتداءً من قزانية ومندلي وبقية المناطق القريبة منهما، استثنى اي موجة امطار غزيرة خلال الساعات المقبلة اي عدم وجود اي احتمالية لتدفق السيول".

واضاف، أن "خلية الازمة الحكومية لن تعلن اي انذارات حول السيول للمناطق والقرى الحدودية اليوم، رغم وجود الغيوم الكثيفة؛ لان تقرير الانواء استبعد احتمالية تدفق السيول بالوقت الحالي"، لافتا الى ان "تقارير الانواء معتمدة بشكل مباشر في اتخاذ القرارات حيال اعلان حالات الاستنفار والانذارات خاصة للمناطق والقرى القريبة من مجرى الوديان الحدودية التي تشكل مسارات لتدفق السيول الموسمية".

واشار الى ان" تدفق السيول له 3 ايجابيات ابرزها انعاش المياه الجوفية التي تشكل شريان حياة لاكثر من 70% من مناطق الحدود بشكل مباشر".

وفي أواخر كانون الأول 2023، كشفت دائرة الموارد المائيةعن إجراء دراسة مستفيضة لانشاء سدين شرق العراق احدهما مع ايران، وهو ماقد يمثل طوق نجاة لـ"مثلث الجفاف" في ديالى، المحافظة التي تعد الاكثر تضررا من الجفاف خلال العامين الماضيين.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جهود وزارته مستمرة في تعزيز رصيد السدود والخزانات المائية والاستخدام الامثل للمياه واعتماد كافة الاطر في زيادة استراتيجية حصاد المياه في جميع مناطق البلاد لمواجهة أزمة الجفاف وتداعياته في حياة الاهالي".

واضاف، ان "وزارة الموارد المائية ومن خلال الهيئة العامة للسدود والخزانات تبنت اجراء دراسة مستفيضة واعداد تصاميم لانشاء اثنين من السدود شرق ديالى الاول قرب الشريط الحدودي مع ايران وهناك تفاوض يجري حاليا مع طهران حياله والثاني على وادي النفط ضمن الحدود العراقية".

واضاف، ان "اللجان الفنية مستمرة في إعداد التصاميم والدراسات المختصة من اجل المضي بالمشروع والذي سوف يسهم في خزن كميات جيدة من مياه السيول الموسمية وامكانية استخدامها في توفير مياه الشرب والسقي".



