2024-01-13 13:51:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يفتقد المنتخب العراقي لخدمات مدافعه سعد ناطق أمام إندونيسيا بعد غدٍ الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا.

وذكر مصدر مقرب من المنتخب العراقي لوسائل إعلام محلية، أن "كاساس (مدرب العراق) فضل عدم المخاطرة بناطق لعدم جاهزيته البدنية".

وأضاف "سعد ناطق تدرب بشكل منفرد في الأيام الماضية، بعد إصابة طفيفة في ودية كوريا الجنوبية".

وتابع "يمتلك كاساس الثنائي ريبين سولاقا وزيد تحسين ليلعب أحدهما بدلاً من ناطق إلى جانب علي عدنان".

وعاد ناطق لصفوف المنتخب العراقي بعد فترة من الغياب بداعي الإصابة ولعب بشكل كامل في ودية كوريا الجنوبية وقدم مباراة كبيرة.

وتسبب الشد العضلي بغيابه للمرة الثانية عن مواجهة إندونيسيا بعد اللقاء الذي جمعهما في البصرة ضمن تصفيات مونديال 2026، وتفوق فيه أسود الرافدين (5-1).

يذكر أن ناطق، دخل بمفاوضات متقدمة مع القوة الجوية، لتمثيل الصقور بدوري نجوم العراق، بعد فسخ عقده مع أبها السعودي.









المصدر: موقع كورة