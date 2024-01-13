الموارد تكشف عن إجراء بديل لرفع مناسيب المياه بمحطة ري الجزيرة

2024-01-13 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن إنجاز أعمال كري وتنظيف محطة ري الجزيرة الشمالي، فيما كشفت عن إجراء بديل لتشغيل المحطة في حال بقاء مناسيب المياه منخفضة.وقال مدير عام دائرة كري الأنهر في الوزارة، محمود عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملاك الدائرة نفذت حملة كبرى بتوجيه من وزير الموارد المائية عون ذياب، لكري محطة ري الجزيرة الشمالي الموجودة داخل بحيرة سد الموصل، الذي كان مدفوناً بالكامل بالترسبات نتيجة شح المياه".وأكد عبد الله، أنه "تم إنجاز العمل بوقت قياسي، وتمكنت الملاكات من تنظيف محطة ري الجزيرة الشمالي وفتح البوابات"، مبيناً أن "منسوب الماء المتبقي داخل البحيرة بحدود 150 متراً، ومع حوض القناة يصبح المنسوب بحدود 270 متراً، فجميعها شملتها أعمال الكري والتنظيف".وأضاف، أن "مشروع ري الجزيرة هو مشروع كبير جداً، ويخدم آلاف الدونمات ضمن الخطة الزراعية".وعبر، عن أمله بأن "تكون السنة مطرية لترتفع مناسيب المياه داخل المحطة حتى تعمل، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فهنالك احتمالية اتخاذ إجراء آخر لتشغيل المحطة، منها نصب مضخات على النهر حتى تصل المياه للمحطة".