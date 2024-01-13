2024-01-13 14:33:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رأى تكتل "تكتل بيارق" اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، أن التنافس على رئاسة مجلس النواب سينحصر بين محمود المشهداني وسالم العيساوي.

وقال رئيس تكتل بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب ملزم وفق القانون بحسم خياراته لاختيار ايا من المرشحين لرئاسة المجلس النواب، ولايمكن تأخيره أكثر" لافتا الى ان "الضوابط القانونية يجب الالتزام بها وكل القوى السياسية تدرك ضرورة حسم خياراتها في الساعات المقبلة".

واضاف، انه "رغم تعدد اسماء المرشحين الا ان التنافس سينحصر بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني ونرجح دفه الاخير رغم ان كليهما يملك علاقات طيبة مع اغلب القوى السياسية".

واشار الخالدي الى ان" لايوجد اي مانع من الحسم اليوم خاصة وان الاسماء المطروحة للتنافس منذ اسابيع واغلبها معروفة".

وحدد مجلس النواب جلسة اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد له، بديلا عن محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "بغداد اليوم"، أن "جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل ستتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب".

وذكر البيان، إلى أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد، له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.



