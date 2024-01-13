تحرير مختطفة والقبض على خاطفها و3 مروجين للمخدرات في بغداد

2024-01-13 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم السبت، عن تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها و3 من مروجي المخدرات في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من تحرير فتاة مختطفة في منطقة السيدية ببغداد، وإلقاء القبض على متهمة بالخطف وفق مذكرة صادره بحقها (421)".وأضافت أن "العملية نفذت بالتنسيق مع خلية مكافحة الخطف ومفرزة من الأمن الوطني"، مؤكدة "إحالة المتهمة إلى الجهات ذات الاختصاص".وتابعت: "وفي سياق منفصل وعبر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز المديرية ذاتها القبض على ثلاثة متهمين يقومون بالتعاطي وترويج المواد المخدرة وسط العاصمة، ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة ومسدساً"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".