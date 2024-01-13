اليوم ..إنطلاق بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار

2024-01-13 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق مساء اليوم، السبت، النسخة الـ(34) من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى الـ(11) شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" مباراة الافتتاح ستجمع بين منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة وغينيا بيساو، في الساعة (11) من مساء اليوم وتقام على ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.وأضاف أن " مباراة اليوم سيقودها طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمريعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معروف حكما رابعاً، ومحمود عاشور حكم فار، ومحمود البنا مساعد فار".يشار الى أن (24) منتخباً يشارك في هذه النسخة وزعت على (6) مجموعات بواقع (4) منتخبات فى كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا فى الحادى عشر من شهر شباط المقبل.