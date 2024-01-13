2024-01-13 14:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن السيد محمد باقر الحكيم ( قدس ) مارس دوراً استثنائياً في الدفاع عن العراقيين.وذكر بيان لمكتب المندلاوي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة عزى الشعب العراقي، وأسرة آل الحكيم، بذكرى استشهاد سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم ( قدس )، ومعه المئات من الشهداء والجرحى المصلين جوار مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف".وقال المندلاوي في بيان: "بمناسبة يوم الشهيد العراقي، ان السيد الحكيم مارس دوراً كبيراً واستثنائياً في الدفاع عن العراقيين كافة في جميع المحافل وعبر عقود من الزمن، وان جريمة اغتياله كانت تهدف لانهاء فكر الشهيد ومنهاجه، والقضاء على صوت الاعتدال والوسطية، لكنها فشلت لأن مواقفه المشرفة ستبقى حاضرة في وجدان العراقيين".واكد أن "استذكار هذه المناسبة هو استذكار لجميع الشهداء العراقيين، ولروح التفاني والاخلاص والتضحية من اجل عراق قوي ومزدهر وآمن، سائلاً المولى عز وجل ان يرحم شهداء العراق كافة ويسكنهم فسيح الجنات".