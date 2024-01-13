حزب الحلبوسي بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد: لا اتفاق وكل شيء وارد فيها

2024-01-13 14:42:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق حزب "حركة تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على عقد مجلس النواب جلسته من أجل انتخاب رئيس جديد له.

وقال القيادي في الحزب محمد العلوي، لوكالة شفق نيوز، ان "لا يوجد شيء بالسياسة اسمه أمر محسوم، ولهذا انتخاب رئيس البرلمان ليس محسوما، خصوصاً هذه العملية الانتخابية مرتبطة بأكثر من (300) نائب".

وبين أنه "ربما جلسة اليوم تشهد أكثر من جولة لانتخاب رئيس البرلمان، وثم يؤجل الانتخاب الى جلسة جديدة، فكلُّ شيء وارد خصوصاً في ظل عدم وجود اتفاق سياسي قبل عقد الجلسة، كما ربما الجلسة تؤجل لموعد اخر لحين التوافق، ولهذا نقول لا شيء محسوم، وكل شيء متوقع خلال جلسة اليوم".

وكانت كتلة تقدم النيابية، التابعة لزعيم الحزب ورئيس البرلمان المبعد قضائياً، محمد الحلبوسي قد أعلنت الجمعة، ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان بشكل رسمي وباجماع نواب الكتلة، في تأكيد لمعلومات أوردتها وكالة شفق نيوز من داخل الحزب عن ترشيح المومأ إليه قبيل انعقاد جلسة البرلمان بهذا الشأن.

وكان النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد أكد لوكالة شفق نيوز، أن المرشح الوحيد من كتلته لشغل منصب رئيس مجلس النواب هو شعلان الكريم.

وأول أمس الخميس، حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.