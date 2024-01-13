نقابة أطباء البصرة تتخذ خطوة لإجراء العمليات الجراحية للمرضى: لا حاجة للسفر للخارج.. فيديو

2024-01-13 15:01:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت نقابة اطباء البصرة، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، المضي بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ لإجراء العمليات الجراحية التي تجنب المواطن السفر خارج العراق.

وقال نقيب الاطباء وسام الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القطاع الصحي الخاص دعم كثيرا القطاع الصحي العام وذلك يدل على الحاجة للقطاعين"، مبينا ان "دعم القطاعين بات ضرورة ملحة لضمان تقديم الخدمة الصحية التي يحتاجها المواطن البصري".

في المقابل قال مدير ادارة مستشفى دار الشفاء احمد جابر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مستشفاهم قامت باجراء عمليات مجانية للمواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والنقابات؛ بغية المساعدة في تقديم افضل واقع صحي لخدمة المواطن"، مشيرا الى ان "هناك قسماً يتكفل بالتأمين الصحي للموظفين والذي يساهم في ضمان حقهم في الحصول على خدمة صحية".

الى ذلك اعتبر استشاري الامراض القلبية في مستشفى القلب بالبصرة مازن عبد هزاع ان القطاع الخاص ومن خلال العمليات التي اقيمت في مستشفى دار الشفاء ساهم في عدم سفر الكثير من المواطنين خارج العراق.

وقال هزاع لـ"بغداد اليوم"، ان "الواقع الصحي في البصرة يحتاج الى شراكة القطاعين العام والخاص في تطوير الخدمات التي توفر للمواطنين مايجنبهم السفر الى الخارج وصرف العملة الصعبة هناك".

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