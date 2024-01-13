تدفق المياه من سد يتسبب بإغلاق طريق حيوي في أربيل

2024-01-13 15:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، أنه سيتم اغلاق طريق سد "گومسپان" بسبب تدفق المياه منه جراء الأمطار الغزيرة.

وقال خوشناو في بيان اليوم، إنه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها أربيل وضواحيها، تسببت بتدفق كميات كبيرة من المياه في السد المذكور، محذرا السائقين والمواطنين، بأنه سيتم إغلاق طريق سد "گومسپان" مؤقتاً ويمكن استخدام الطرق البديلة.

يُشار إلى أن مناطق ومدن إقليم كوردستان تتعرض الى موجة من الأمطار الغزيرة والثلوج منذ قرابة ثلاثة ايام.