2024-01-13 15:30:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024) خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حلّ الملفات بين بغداد وأربيل وفق الدستور.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف".

كما جرى، خلال اللقاء، بحث آليات المضي في حلّ الملفات والقضايا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور، بما يضمن تجنيب المواطنين، في محافظات الإقليم، أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية، وفق البيان.