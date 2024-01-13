الفنانة التونسية ثريا بوغانمي تشارك في مسرحية (بيت أبوعبدلله)

2024-01-13 15:36:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةتشارك الفنانة التونسية ثريا بوغانمي في العمل المسرحي العراقي (بيت أبو عبدلله) للمخرج أنس عبد الصمد، والذي سيعرض مساء هذا اليوم السبت على خشبة مسرح الرشيد، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.وقالت بوغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أسندت إلي شخصية رئيسية وهي دور الأم، الذي أراد به المخرج ايصال عدة أفكار من خلال هذه الشخصية"، موضحةً: "لم أواجه صعوبة في اللغة، لأن العمل قائم على الحركة واللغة البصرية".وأضاف أن "المسرح العراقي يختلف كثيراً عن العروض الأخرى بحسب مشاهداتي ومن خلال تجربتي الشخصية من المخرج أنس عبد الصمد الذي أضاف الى مسيرتي الفنية العديد من الأفكار، وفتح لي الآفاق لأنظر للإخراج والممارسة الفنية بطريقة مميزة، فيها أكثر من انفتاح ونضوج، وهذا نابع من الخبرة والاطلاع على الأعمال ومشاركاته والورش القائم عليها".