نيجيرفان بارزاني والسوداني يؤكدان ضرورة معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد دون إلحاق الضرر بمواطني كوردستان 

2024-01-13 15:58:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (السبت، 3 كانون الثاني 2024) مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد، حيث اتفقا على إمكانية معالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد بحسب ما يقضي به الدستور وأنه لا ينبغي إلحاق الضرر بمواطني الإقليم، كما جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على وجوب أن يكون هناك حل نهائي لموضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم خلط هذه المسألة بغيرها من المسائل